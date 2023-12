Nuoto: azzurri in collegiale a Johannesburg dal 30 dicembre

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – Un gruppo di azzurri, coordinati dal tecnico Stefano Franceschi, sarà in collegiale in altura a Johannesburg, in Sudafrica, dal 30 dicembre al 21 gennaio. Questi i convocati: Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Team), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Francesca Fangio (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport). Completano lo staff il preparatore atletico Alessandro Conforto e il fisioterapista Stefano Amirante.