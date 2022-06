Nuoto: Barelli, ‘bravi Martinenghi e staffetta, ma siamo ancora all’inizio’**

Giugno 20, 2022

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Oro Martinenghi e bronzo staffetta? Sono stati bravi, ma poche novità, i ragazzi si sapeva che sono forti, sono giovani e non possono fare altro che migliorare i risultati dello scorso anno, e penso che stiamo ancora all’inizio e si vedranno ancora delle belle cose”. Lo ha detto il presidente della Federnuoto Paolo Barelli all’Adnkronos sulle prime due medaglia dell’Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, la medaglia d’oro di Martinenghi nei 100 rana e il bronzo della staffetta 4×100 stile libero. “La giornata di oggi è già delicata. La staffetta? Seconda alle Olimpiadi e terza ai Mondiali è solida e possono anche migliorare, non erano tutti in completa forma, ma la partita è ancora lunga”, ha aggiunto Barelli.