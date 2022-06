Nuoto: Barelli, ‘gara aperta per transgender? C’è apertura ma aspetti da valutare’**

Giugno 20, 2022

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Competizione aperta per transgender? Mi sembra che ci sia una commissione per valutare questa opportunità, è ancora qualcosa da venire, ci sarà una questione di uniformità da affrontare. Mi sembra una dichiarazione di apertura ma ci sono degli aspetti medico-scientifici da valutare”. Lo ha detto il presidente della Federnuoto Paolo Barelli all’Adnkronos sulla decisione dell’ente del governo mondiale del nuoto, la Fina, in occasione dei Mondiali in corso a Budapest, di vietare agli atleti che hanno attraversato la pubertà maschile di correre negli eventi femminili. Inoltre, la Fina ha deciso che istituirà un gruppo di lavoro con l’obiettivo di stabilire una categoria di competizione aperta, per gli atleti “indipendentemente dal loro sesso, sesso legale o identità di genere”.