Nuoto: Barelli su comitato Etico, ‘io al centro di opera destabilizzazione e accanimento personale’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Nonostante la piena archiviazione del Pubblico Ministero svizzero relativa alle accuse mosse da Bartolo Consolo ritenute infondate, questa volta il Panel Etico della Federazione Mondiale mi ha inibito per un altro anno perché definisce indebiti i compensi ricevuti per la mia segreteria quando ero Segretario Onorario della Federazione Mondiale tra il settembre 2009 e il luglio 2017”. Queste le parole del presidente della Fin Paolo Barelli, già sospeso due anni dal comitato Etico della federazione mondiale, su un altro anno di sospensione da parte del Comitato Etico. “Trovo davvero imbarazzante che la Federazione Mondiale censuri me perché la mia segreteria abbia ricevuto dei compensi dall’amministrazione della Federazione Mondiale stessa su diretta indicazione dell’allora management guidato dallo storico direttore esecutivo Cornel Marculescu”, ha aggiunto Barelli.

“Ormai è ovvio che sono al centro di un’opera di destabilizzazione e di accanimento personale, anche pronta ad andare oltre statuti, regolamenti e diritto, pur di estromettermi dal mondo del nuoto malgrado i risultati sportivi, organizzativi, amministrativi e dirigenziali che ben conoscete, vanto del Paese e dell’intero movimento. Ricorrerò alla Corte Arbitrale dello Sport anche contro questa inaccettabile decisione’’, ha concluso Barelli.