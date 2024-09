Nuoto: Collegio Garanzia, respinta istanza Rampelli contro la Fin**

5 Settembre 2024

Roma, 5 set. (Adnkronos) – La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Massimo Zaccheo, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, “a seguito della discussione, valutati i contrapposti interessi, ed a esito della valutazione comparativa dei medesimi, con particolare riguardo al periculum in mora, ha respinto l’istanza cautelare relativa al ricorso iscritto al R.G. n. 43/2024, presentato, in data 2 settembre 2024, dall’on. Fabio Rampelli contro la Federazione Italiana Nuoto (Fin) per l’annullamento e la riforma, previa concessione di misure cautelari urgenti, della decisione n. 2/2024 della Corte Federale di Appello della Fin, emessa in data 26 agosto 2024, pubblicata sul sito federale in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall’on. Fabio Rampelli, confermando quindi la decisione del Tribunale Federale, IIa Sezione, n. 1/2024, resa nel procedimento n. 3531/2024, emessa in data 16 agosto 2024, recante rigetto del ricorso avverso l’esclusione dell’on. Rampelli dalla lista dei candidati alla elezione del Presidente della Assemblea Federale Elettiva del 7 settembre 2024”. L’assemblea elettiva della Fin si svolgerà quindi come previsto sabato prossimo, 7 settembre, con l’attuale presidente, Paolo Barelli, candidato unico.