Nuoto: da domani su Sky lo speciale su Paltrinieri e ‘dominate the Water’

Ottobre 20, 2023

Milano, 20 ott. – (Adnkronos) – S’è conclusa in Sicilia, nel magnifico scenario di Mondello, la seconda edizione di Dominate the Water, una festa mobile del nuoto che quest’anno ha toccato le acque di Cattolica, Taranto e Talamone con le sue gare in acque libere per agonisti, master e amatori con due format per ogni età e grado di preparazione, dal miglio marino alla 3 chilometri. Il creatore di Dominate the Water è l’icona del nuoto italiano Gregorio Paltrinieri, che s’è innamorato del mare per la bellezza della fatica e del senso di libertà che solo le acque libere sanno dargli: “Sono molto fiero e felice di questa stagione di Dominate the Water. L’evento nasce da un bisogno civile e molto urgente di tutela ambientale e salvaguardia del nostro mare. Nuotiamo in acque libere per sensibilizzare il nostro pubblico su queste importanti tematiche sociali. Siamo ecosostenibili, proponiamo soluzioni ecologiste per dimostrare che un grande evento sportivo e popolare può essere assolutamente compatibile con l’ambiente grazie alla nostra green economy. Inoltre, l’importanza mediatica di Dominate the Water è una garanzia di promozione turistica e ricadute economiche sul territorio…E consiglia a tutti una vita sana e sportiva, immersi nello splendore di questo mare”. Lo speciale prodotto da Sky ‘I dominatori del mare’, andrà n onda e on demand da sabato 21 ottobre – alle 13:15 su Sky Sport Uno – e in replica nei giorni successivi su Sky Sport Arena e Sky Sport Max.