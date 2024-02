Nuoto: Emma e Nazionale di Artistico insieme, coreografia su ‘Apnea’ in gara a Sanremo**

Febbraio 8, 2024

Doha, 8 feb. (Adnkronos) – La Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, impegnata ai campionati mondiali in svolgimento a Doha, ha creato una coreografia sulle note di ‘Apnea’, brano di Emma in gara al 74esimo Festival di Sanremo. La squadra azzurra si è esibita con una performance speciale senza sapere che poi sarebbe diventata la coreografia del brano. Una sorpresa organizzata da Emma per la nazionale già protagonista ai mondiali, dove sta conquistando medaglie ed è in piena corsa per la conquista della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi con squadra e duo.

Martedì, 6 febbraio, prima dell’inizio del Festival, Emma – in collegamento da Sanremo – ha svelato a tutta la squadra, riunita a bordo vasca in pausa dagli allenamenti alla Aspire Dome che ospita i mondiali in Qatar – ciò che avevano realizzato, mostrando loro in anteprima il video di “Apnea”. Emma ha approfittato del collegamento per ringraziare tutti gli atleti e fare loro il più grande in bocca al lupo per questa grande competizione, che ha già portato importanti risultati, come l’oro vinto ieri nel solo libero di nuoto artistico da Giorgio Minisini e il precedente argento nella routine tecnica.