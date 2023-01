Nuoto: Euromeet, azzurri protagonisti in Lussemburgo

Gennaio 28, 2023

Roma, 28 gen. – (Adnkronos) – Azzurri protagonisti in Lussemburgo anche nella seconda giornata dell’Euromeet di nuoto in vasca da 50 metri, in programma fino a domenica 29 gennaio. Apre una brillante Martina Carraro seconda nei 50 rana, alle spalle solo della svedese Sophie Hansson – oro europeo nella doppia distanza a Budapest 2020 – che si impone con il primato del meeting in 30”69. La 29enne di Genova – tesserata per Fiamme Azzurre e NC Azzurra 91, vice campionessa continentale nei 200 a Roma 2022 – chiude in 31”27; nella prova maschile è dominio dell’Italnuoto con gli allievi di Casella, Federico Poggio e Simone Cerasuolo, rispettivamente primo e secondo. Il 24enne pavese – tesserato per Fiamme Gialle ed Imolanuoto, argento europeo nei 100 a Roma 2022 – vince con la quarta prestazione personale di sempre in 27”30; il 19enne imolese e vice campione continentale in carica – tesserato per Fiamme Oro ed Imolanuoto – tocca in 27”48.

Superbo e sempre senza limiti Thomas Ceccon che domina i 200 stile libero, strapazzando il primato personale. Il 21enne di Schio rivelazione, rivelazione della passata stagione, vicecampione olimpico nonchè campione iridato e recordman mondiale nei 100 dorso – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina – vince con un super 1’46”52, sbriciola l’1’48”95 e sale dal quarantaduesimo all’ottavo posto tra i performer italiani; alle spalle dell’enfant prodige del nuoto azzurro ci sono il transalpino Charles Rihoux in 1’49”30 e l’ucraino Lillia Linnyk in 1’50”73.

Prosegue nel percorso di crescita Giulia D’Innocenzo, talento cristallino del nuoto italiano, seconda nei 100 farfalla. La 20enne di Roma – tesserata per Carabinieri e seguita da Sandro Signori – tocca in 59”05 che vale la seconda prestazione all time (personale 58”86); davanti alla polivalente azzurra la svedese Louise Hansson che vince in 57”25. Quarantacinque minuti dopo aver conquistato il secondo posto nei 50, torna in acqua Martina Carraro che si prende la rivincita nei confronti di Sophie Hansson ed è la più veloce nei 200 rana in 2’26”67 contro il 2’26”82 della svedese.

Doppietta azzurra anche nei 50 stile libero che chiudono il programma della seconda giornata nel piccolo principato del Benelux. Tra le femmine davanti a tutti Silvia Di Pietro e la giovanissima Sara Curtis. La 29enne romana e primatista italiana (24”72) – tesserata per Carabinieri e CC Aniene e allenata da Mirko Nozzolillo – li vince in 25”18; quindici centesimi più veloce della 15enne cuneese – tesserata per Team Dimensione Nuoto, bronzo agli Eurojrs di Otopeni 2022 e terza ai Mondiali jrs a Lima 2022 nei 50 dorso – che conclude in 25”33, limando di tre centesimi il primato personale (prec. 25”36).

Tra i maschi è secondo Leonardo Deplano che si deve arrendere solo al britannico, campione del mondo ed europeo Benjamin Proud che si impone in 22”01. Il 24enne fiorentino e argento continentale in carica – tesserato per Carabinieri e CC Aniene, seguito da sempre da Sandra Michelini – tocca in 22”13.