Agosto 11, 2022

Roma, 11 ago. – (Adnkronos) – Nicolò Martinenghi e Federico Poggio si qualificano per la finale dei 100 rana ai campionati europei di Roma. Il varesino, campione mondiale in carica della distanza, centra il miglior tempo in 58″44, il pavese il quinto in 59″66.