Nuoto: Europei, Paltrinieri e Galossi in finale negli 800 stile libero

Agosto 12, 2022

Roma, 12 ago. – (Adnkronos) – Gregorio Paltrinieri e Lorenzo Galossi centrano la finale degli 800 stile libero ai campionati europei di Roma. Il 27enne carpigiano nuota il terzo tempo in 7’48”91, mentre il 16enne romano il quarto in 7’49”08. Davanti a loro ci sono l’ucraino Mykhaylo Romanchuk in 7’47”93 e il tedesco Lukas Maertens in 7’48”38. Amaro in bocca, invece, per Gabriele Detti settimo in 7’49”93 e per Luca De Tullio ottavo in 7’51”60. “Fare un 800 così la mattina, dopo una stagione lunga non è semplicissimo – afferma Paltrinieri -. Ci tengo ad andare bene in finale, perché ai Mondiali di Budapest non è andata come volevo. Domani sarà battaglia, ma devo provarci”. Sorride, nonostante la fatica, Galossi ieri argento con la 4×200 stile libero. “Ho accusato un po’ la stanchezza, dopo la finale con la staffetta di giovedì sera. E’ andata comunque benissimo: non ho forzato troppo nella prima parte di gara e poi ho accelerato nella seconda. Domani sarà una finale esaltante”.