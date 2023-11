Nuoto: Europei vasca corta, 30 azzurri convocati per Otopeni, forfait di Paltrinieri

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. – (Adnkronos) – L’Italnuoto parteciperà con 30 atleti alla 22esima edizione dei campionati europei in vasca corta, in programma dal 5 al 10 dicembre per la prima volta ad Otopeni, in Romania. Gli azzurri, assoluti protagonisti nelle ultime edizioni hanno conquistato 242 medaglie (75 ori, 84 argenti, e 83 bronzi), nonché 7 ori, 18 argenti e 10 bronzi nell’ultima rassegna di Kazan 2021, piazzandosi al terzo posto nel medagliere, alle spalle di Russia e Olanda, e vincendo per la quarta volta consecutiva il Len Trophy con 1073 punti, ventidue in più rispetto alla Russia.

Tra i convocati non c’è, malgrado fosse prequalificato come da regolamento, Gregorio Paltrinieri che continuerà la sua preparazione in vista di un’altra stagione ricca di impegni. Sono regolarmente presenti i medagliati in vasca lunga di Fukuoka 2023 Thomas Ceccon (oro nei 50 farfalla, argento nei 100 dorso e con la 4×100 stile libero), Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana), Benedetta Pilato (bronzo nei 50 rana) e Simona Quadarella (bronzo negli 800 stile libero).

Il direttore tecnico Cesare Butini, sentito come consuetudine il parere della commissione tecnica, ha selezionato: Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto), Francesca Fangio (Esercito/In Sport), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Jasmine Nocentini (Team Veneto), Sara Curtis (Roero Nuoto); Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Marco De Tullio (CC Aniene), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Michele Busa (Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Christian Ferraro (Montebelluna), Giovanni Izzo (Imolanuoto).