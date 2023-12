Dicembre 7, 2023

Otopeni, 7 dic. – (Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia d’argento nella staffetta 4×50 mista femminile ai campionati europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini toccano in 1’43″97, nuovo primato italiano, alle spalle della Svezia, vincitrice in 1’43″26. Bronzo alla Gran Bretagna in 1’44″67.