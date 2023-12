Nuoto: Europei vasca corta, Razzetti argento nei 200 misti, oro al britannico Scott**

Dicembre 8, 2023

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Alberto Razzetti conquista la medaglia d’argento nei 200 misti ai 22esimi Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. L’azzurro ha chiuso la sua gara con il crono di 1.53.09, dietro il britannico Duncan Scott che ha vinto in 1.50.98. Terzo il lituano Danas Rapsys. E’ la nona medaglia italiana.