Nuoto: Fioravanti, ‘mondiali partiti alla grande, gli azzurri ci regaleranno altre gioie’**

Giugno 22, 2022

Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – “Questi mondiali sono partiti alla grande, con tre fantastici ori e tante belle prestazioni, mancano ancora 4 giorni e sono convinto che i nostri ragazzi sapranno regalarci altre gioie”. Il due volte oro olimpico nei 100 e 200 rana a Sydney 2000 Domenico Fioravanti si esprime così in merito alle imprese del nuoto italiano ai mondiali di Budapest. “La copertina -aggiunge Fioravanti all’Adnkronos- spetta ai tre vincitori Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato, tre ragazzi giovani che sono già da qualche anno ad altissimo livello e che alla Duna Arena hanno saputo consacrarsi. Rappresentano il futuro del nostro nuoto verso i Giochi di Parigi 2024. Direi che siamo in buone mani. Oltre a loro abbiamo tanti atleti forti e lo dimostra la nostra competitività nelle staffette”. Il bicampione olimpico evita paragoni con la Nazionale di Sydney 2000: “E’ sempre difficile fare paragoni tra epoche diverse. Sono due squadre molto forti, questa è probabilmente più completa ma noi 22 anni fa siamo stati da apripista perché fino ad allora il nuoto italiano non aveva mai vinto un oro olimpico e spesso recitava un ruolo da comprimario e noi siamo stati capaci di tornare a casa con tre ori e sei medaglie in totale”.