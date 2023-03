Nuoto: fondo, azzurri in ritiro a Ostia dal 18 marzo

Marzo 14, 2023

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – Il gruppo azzurro del nuoto in acque libere si trasferisce dal Centro Federale di Ostia a Livigno dove sarà in collegiale dal 18 marzo, giorno di rientro dalla tappa di Coppa Len ad Eilat in Israele, all’11 aprile. Per l’occasione il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo ha convocato Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Davide Marchello (Aurelia Nuoto), Ivan Giovannoni (Esercito/Aurelia Nuoto), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydross), Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Martina De Memme (Esercito), Sofie Callo (Fiamme Oro/Superba Nuoto) e Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto). Nello staff i tecnici Fabrizio Antonelli, Alessandro Varani, Fabio Venturini e Pietro Bonanno, il tecnico biomeccanico Roberto Baldassarre, il preparatore atletico Franco Fanella e i fisioterapisti Federica Borghino e Beatrice Vietti.