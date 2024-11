Nuoto: l’olimpionica più decorata d’Australia Emma McKeon si ritira

25 Novembre 2024

Sydney, 25 nov. (Adnkronos) – L’olimpionica più decorata d’Australia Emma McKeon si è ritirata da tutti i livelli del nuoto. McKeon, otto volte detentrice del record mondiale, ha detto che il nuoto l’ha plasmata come persona. “Ma sono decisamente pronta per la prossima parte della mia vita, per la quale sono emozionata. Non credo di aver ancora avuto il tempo di riflettere su tutto”, ha detto in una dichiarazione. “Voglio che i bambini sappiano che una volta ero nella loro stessa posizione: sognavo di fare un giorno qualcosa di grande. E voglio avere un impatto sulla vita delle persone incoraggiandole a impegnarsi e a perseguire i loro sogni e ciò che le appassiona. Non aver paura di affrontare cose difficili e di stabilire obiettivi ambiziosi, che a volte possono essere spaventosi. Ecco come ci spingiamo per realizzare i nostri sogni”.

McKeon ha vinto 14 medaglie olimpiche tra Rio, Tokyo e Parigi, con sei ori, tre argenti e cinque bronzi. Il suo bottino di sette medaglie a Tokyo è stato il più alto mai vinto da una nuotatrice in una singola Olimpiade e uguale a qualsiasi atleta donna di qualsiasi sport in una singola Olimpiade. La capo missione della squadra olimpica australiana Anna Meares ha elogiato McKeon per il suo impatto sulla squadra e sulla comunità sportiva più ampia. “Durante tutta la sua carriera Emma ha agito con umiltà e un amore genuino per ciò che fa”, ha detto Meares.

“Rimanere al top nel suo campo per tre Giochi e superare il numero di medaglie di ogni altra olimpionica australiana nella nostra orgogliosa storia è la testimonianza del carattere e dell’impegno di Emma”, ha detto. “Emma lascia lo sport come un’icona”.