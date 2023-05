Nuoto: Mare Nostrum, gli azzurri convocati per Canet e Barcellona

Maggio 8, 2023

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Come da tradizione la stagione internazionale del nuoto si apre con il Mare Nostrum Swim Tour: prima tappa a Canet en Roussillon in programma il 13 e il 14 maggio, seconda a Barcellona il 17 e il 18 maggio e chiusura il 20 e il 21 nel Principato di Monaco. Due selezioni azzurre saranno presenti alle prime due tappe del circuito, che di fatto rappresenta un test in vista del prossimo Trofeo Sette Colli di Roma (23-25 giugno) e dei Mondiali di Fukuoka (23-30 luglio).

I convocati per Canet en Roussillon. Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Antonella Crispino (Esercito/Assonuoto), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri/CC Aniene), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Anita Gastaldi (VO2 Nuoto Torino), Sonia Laquintana (NC Azzurra 91), Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene), Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport). Nello staff i tecnici Marco Menchinelli, Fabrizio Bastelli, Mauro Borgia e Sandro Signori.

I convocati per Barcellona. Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can. Vittorino da Feltre), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Leonardo Deplano (Carabineri/CC Aniene), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle Team Insubrika), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Leosport), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport). Nello staff i tecnici Claudio Rossetto, Cesare Casella, Marco Pedoja e Alberto Burlina.