Nuoto: Minisini e Ruggiero, ‘ora festeggiamo oro mondiale ma testa già al prossimo obiettivo’

Giugno 20, 2022

Budapest, 20 giu. – (Adnkronos) – “Siamo contenti; abbiamo disputato una buona gara, il punteggio è in linea con la prestazione. Eravamo in pieno controllo e ho avvertito la sensazione che nessuno avrebbe potuto fermarci. Oggi festeggiamo questo bellissimo titolo mondiale e da domani si pensa al prossimo obiettivo perché voglio sempre di più”. Queste le parole di Giorgio Minisini dopo la vittoria nel misto tecnico in coppia con Lucrezia Ruggiero ai campionati del mondo di nuoto sincronizzato di Budapest.

“Sono davvero contenta se penso al percorso intrapreso negli ultimi tre anni e a tutte le difficoltà che abbiamo superato -sottolinea Ruggiero-. La responsabilità era tanta; prima della gara ero nervosa, ma in acqua mi sono distesa e goduta l’esercizio. Sono contenta di quanto fatto. Giorgio è un esempio, ci conosciamo da quando siamo bambini, abbiamo sempre nuotato insieme all’Aurelia, ma nel momento in cui sono stata scelta come sua compagna nel duo ho dovuto resettare tutto, compiere un passo indietro di umiltà, affidarmi ai tecnici e ai suoi consigli, che ha molta più esperienza di me. Abbiamo lavorato tanto per creare quel feeling indispensabile per poter esibirsi con successo e penso che ci siamo riusciti”.