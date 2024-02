Nuoto: Mondiali artistico, Cerruti-Ruggiero in finale nel ‘duet free’

Febbraio 7, 2024

Doha, 7 feb. – (Adnkronos) – Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero staccano il pass per la finale del ‘duet free’ in programma giovedì 8 febbraio alle 12 italiane, le 14 a Doha. Sarà il penultimo impegno in questo mondiale. Poi testa alla squadra libera che potrebbe condurre direttamente a Parigi 2024 (preliminare giovedì e finale venerdì). Nella gara eliminatoria del doppio libero, divisa in due gruppi, con 38 team in gara, si classificano ottave con 231.1168 punti (146.4668 e 84.6500) e senza errori. Il tema musicale è “Angels and Demons” con la coreografia da Julia Miteva, sorella maggiore dell’altra coreografa Milena. “Siamo moto soddisfatte – commenta Cerruti – Questo è l’esercizio più pesante che abbiamo portato. Il nostro obiettivo era di portare a casa tutto il coefficiente di difficoltà e ci siamo riuscite. Questo doppio lo abbiamo allenato poco, perché io ho iniziato ad allenarmi tre settimane prima del mondiale a causa di un infortunio e ad esser sincera prima di partire non riuscivo a tenere tutte le difficoltà. Ce l’ha fatta e sono molto contenta”. “Lo spirito è quello con cui entriamo in tutte le routine – continua Ruggiero – consapevoli che non c’è spazio per gli errori ed ogni gara è una gara se. Ci ripetiamo sempre la stessa frase “fredde e in controllo”, è il nostro mantra pregara. Credo che l’esercizio funzioni e so che possiamo fare meglio in finale. Va bene così per adesso”.