Febbraio 11, 2024

Doha, 11 feb. – (Adnkronos) – La Cina vince la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 stile libero maschile ai campionati del mondo di Doha. Gli asiatici toccano in 3’11″08 precedendo gli azzurri Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo che conquistano l’argento in 3’12″08. Bronzo agli Usa (3’12″29). In prima frazione il cinese Pan Zhanle nuotando in 46″80 stabilisce il nuovo record mondiale dei 100 stile libero.