Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Alessandro Miressi sesto in semifinale 100 metri stile libero e fuori dalla finale. L’azzurro ha chiuso la sua batteria con 48″21. “Impressioni a caldo? Ho fatto abbastanza ca**re, non ho parole per descrivere la mia gara. Sarà una lezione di vita che mi servirà per il futuro”, dice subito dopo la prova.