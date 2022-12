Dicembre 14, 2022

Melbourne, 14 dic. – (Adnkronos) – L’Italia conquista la medaglia d’argento nella staffetta 4×50 mista mista ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli toccano con il tempo di 1’36″01, nuovo primato europeo. Oro e record del mondo per gli Stati Uniti in 1’35″15. Bronzo al Canada (1’36″93).