Dicembre 16, 2022

Melbourne, 16 dic. (Adnkronos) – L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4×200 stile libero ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Il quartetto azzurro composto da Matteo Ciampi, Thomas Ceccon, Alberto Razzetti e Paolo Conte Bonin ha chiuso con il crono di 6.49.63, nuovo record italiano, alle spalle degli Stati Uniti, oro con record del mondo in 6.44.12, e Australia, argento in 6.46.54. L’Italia chiude la giornata con altre due medaglie: il totale sale, dunque, a nove con 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi.