Dicembre 14, 2022

Melbourne, 14 dic. – (Adnkronos) – Medaglia d’argento per Lorenzo Mora nei 100 dorso ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il 24enne emiliano nuota in 49″04, nuovo primato italiano. L’azzurro chiude alle spalle solo dello statunitense Ryan Murphy, vincitore in 48″50. Bronzo all’australiano Isaac Cooper (49″52).