Melbourne, 18 dic. (Adnkronos) – L’azzurro Lorenzo Mora ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri dorso uomini ai mondiali in vasca corta di Melbourne. In corsia 6 con l’ultima subacquea Mora ha recuperato e chiuso sul gradino più basso del podio in 1.48.45, nuovo record italiano, dietro alla coppia statunitense composta da Ryan Murphy oro in 1.47.41 e Shaine Casas argento in 1.48.01.