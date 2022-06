Nuoto: Pellegrini, ‘Europeo a Roma mi ha fatto tentennare ma il mio fisico non avrebbe retto’

Giugno 7, 2022

Milano, 7 giu. – (Adnkronos) – “L’Europeo di casa mi ha fatto tentennare sull’idea del ritiro però ho avuto la fortuna di capire che il mio fisico non ce l’avrebbe fatta a tenere altri otto mesi come avevo fatto fino a novembre”. Lo dice Federica Pellegrini a Sky Sport a poco più di due mesi dalla rassegna continentale di Roma in programma al Foro Italico dall’11 al 21 agosto. L’Europeo andrà in onda per la prima volta su Sky. Grandi aspettative per la Nazionale italiana, al primo evento dopo l’addio di Federica Pellegrini, ma con tanti campioni che puntano all’oro. “Io ci sarò, guarderò gli Europei dagli spalti a farò il tifo per gli azzurri”, aggiunge la campionessa olimpica dei 200 stile libero a Pechino 2008.