Nuoto: Razzetti, ‘ho la pelle d’oca, vincere in casa è una gioia incredibile’

Agosto 11, 2022

Roma, 11 ago. – (Adnkronos) – “Ho la pelle d’oca. Vincere in casa è una gioia incredibile. Sono stato attento a rimanere concentrato fino alla fine. La gara l’avevo preparata in questa maniera, non ho perso troppo nella frazione a dorso e poi ho sparato tutto”. Queste le parole di Alberto Razzetti dopo la vittoria nei 400 misti ai campionati europei di Roma. “E’ l’emozione più bella della mia vita e voglio dedicarla alla mia famiglia e al mio allenatore Stefano (Franceschi ndr) che è stato fondamentale nella mia crescita. Sono contento anche per Pier Andrea (Matteazzi ndr): ci conosciamo da tempo ed è bello dividere un podio del genere”.