Occupazione: Foti, ‘numeri record, stracciati auspici Pd e M5S’

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Sale l’occupazione, scende ancora la disoccupazione: anche oggi arrivano dei numeri che stracciano i peggiori auspici delle opposizioni che speravano in un futuro catastrofico per l’Italia guidata dal governo Meloni. A dicembre 2023 l’Istat ha registrato un aumento di 456mila occupati rispetto al dicembre dell’anno precedente. A fronte dell’occupazione che sale al 61,9%, scendono sia la disoccupazione giovanile al 20,1%, che quella totale al 7,2%, livello più basso dal 2008. La strada dell’immobilismo, di bonus fallimentari e di misure assistenzialistiche tanto cara a Pd e M5s è stata definitivamente archiviata: la rotta per il rilancio dell’occupazione finalmente è stata intrapresa”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.