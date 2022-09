Ocse: taglia a 3% stima Pil mondiale in 2022**

Settembre 9, 2022

Roma, 9 set. (Adnkronos) – L’Ocse taglia al 3% la previsione di crescita del Pil mondiale nel 2022, un netto rallentamento rispetto al 4,5% previsto dall’Organizzazione a dicembre 2021. La previsione è che la ripresa rimarrà su valori simili anche nel 2023. Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto Ocse del 2022 sull’occupazione pubblicato oggi. Alla base della revisione elementi come la guerra in Ucraina che ha provocato una crisi umanitaria che ha colpito milioni di persone in diversi Paesi e ha turbato i mercati energetici e alimentari, rallentando la crescita mondiale e alimentando l’inflazione, che colpisce soprattutto le famiglie a basso reddito.