Oggi 2 ottobre torna Imma Tataranni, cosa succede nella seconda puntata

Ottobre 2, 2023

(Adnkronos) – Secondo appuntamento oggi, lunedì 2 ottobre, in prima serata su Rai1 con le indagini di ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’. Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e a metodi spesso poco ortodossi.

Nella seconda puntata, dal titolo ‘Liberaci dal male’, dopo mesi di convalescenza, Calogiuri (Alessio Lapice) ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e – soprattutto – impegnato nella ricerca ossessiva della verità sull’attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Su richiesta di Vitali (Carlo Buccirosso), Imma (Vanessa Scalera) lo coinvolge in un’indagine a Taranto. Nella gravina di Laterza è stato trovato il cadavere di un ragazzo di Matera. Un apparente suicidio che cela in realtà una storia di droga, gelosie e scappatoie. Un’intuizione di Calogiuri mette Imma sulla strada giusta. Nel frattempo, Diana (Barbara Ronchi) si è iscritta a una app di incontri che si rivelano uno più disastroso dell’altro. Il fatto è che con il rientro di Calogiuri in servizio si sente messa da parte. Lo stesso succede a Pietro (Massimiliano Gallo), il quale torna a sentirsi minacciato dal maresciallo. Così, approfittando dell’invito di Sara (Sara Drago), la ragazza conosciuta in palestra, partecipa a un corso di scrittura sul giallo: occasione per condividere con cognizione di causa le indagini di Imma.