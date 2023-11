Olanda: Fidanza (Fdi), ‘sonora sconfitta per Timmermans, ora prospettive nuove’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Dopo l’Argentina, l’effetto Schlein si abbatte sulle elezioni olandesi. Anche in questo caso non è bastato l’accorato endorsement della segretaria Dem per evitare all’ex commissario Ue alle eurofollie green Frans Timmermans e al suo listone rosso-verde una sonora sconfitta”. Lo afferma il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

“Al contrario, pur in un quadro estremamente frammentato, c’è stata una netta affermazione delle forze di centrodestra e di destra. Ora, nel rispetto delle diverse sensibilità che hanno portato alle contrapposizioni del recente passato, l’auspicio è che si possa costruire anche in Olanda una stagione di buon governo e di libertà con una forte e ampia coalizione di destra-centro, senza preclusioni di sorta. Una transizione ecologica a misura di imprese e agricoltura e un rinnovato impegno per la difesa dei confini esterni dall’immigrazione irregolare, come già avviato con il sostegno del premier Rutte all’accordo Ue-Tunisia voluto da Giorgia Meloni, potranno essere terreni di incontro fertili con il Governo italiano. Buon lavoro a chi dovrà tentare di costruire questa nuova prospettiva”.