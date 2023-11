Olanda: Tinagli (Pd), ‘Salvini esulta per Wilders l’anti italiano’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Salvini oggi esulta per il risultato di Wilders dimenticando che il partito di ultradestra olandese è tra i peggiori nemici del nostro Paese e fingendo di non aver visto o non ricordare i cartelli contro l’Italia sventolati dallo stesso Wilders. La destra continua con il doppio binario: in Europa si allea con i peggiori sovranisti, ostili al nostro Paese, e in Italia chiede voti ‘per difendere l’interesse nazionale in Europa’. Una contraddizione che purtroppo vediamo ogni giorno a Bruxelles e che è controproducente per il nostro Paese”. Così sui social l’eurodeputata del Pd, Irene Tinagli, postando una foto di Wilders con il cartello ‘Geen Cent Naar Italie’ ovvero ‘Nemmeno un centesimo all’Italia’.