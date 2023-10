Olimpiadi: Cio, esecutivo approva altri 5 sport per Los Angeles 2028, boxe sospesa

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Il comitato esecutivo del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha approvato cinque ulteriori sport per i Giochi estivi di Los Angeles del 2028, ma per ora la boxe non è uno di questi. Il presidente del Cio Thomas Bach ha dichiarato in una conferenza stampa dopo una riunione del consiglio esecutivo a Mumbai che il cricket, il baseball e il softball, il flag football, il lacrosse e lo squash hanno ricevuto il sostegno dell’organismo. Tutti gli sport sono stati proposti dal comitato organizzatore per i Giochi del 2028. Questi ora devono essere approvati dall’assemblea generale del Cio durante la sessione del Cio, che si svolgerà a Mumbai dal 15 al 17 ottobre. Anche il pentathlon moderno, con le corse a ostacoli, e il sollevamento pesi sono stati ripristinati nel programma, ha detto Bach.

La boxe, nel frattempo, rimane provvisoriamente fuori dal programma poiché il Cio non ha ancora riconosciuto un nuovo organo di governo internazionale per lo sport dopo aver sospeso l’International Boxing Association (Iba) nel 2019 su varie questioni tra cui governance, finanze, trasparenza, arbitraggio e giudizi. L’Iba è stata poi esclusa dai ranghi del Cio a seguito di un voto in una sessione straordinaria a giugno. La boxe ai Giochi di Tokyo del 2021 è stata gestita da una task force del Cio e lo stesso è previsto per i Giochi di Parigi. Recentemente è stata istituita una nuova organizzazione chiamata World Boxing per garantire il futuro olimpico di questo sport, ma l’organismo non è stato ancora riconosciuto dal Cio. “Non mi stancherò mai di dire che vogliamo la boxe nel programma olimpico”, ha detto Bach.