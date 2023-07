Olimpiadi: Giochi giovanili 2024, svelati design delle medaglie, divise e iniziative per l’ambiente

Luglio 6, 2023

Gangwon, 6 lug. – (Adnkronos) – “Mancano 200 giorni al via e siamo molto orgogliosi di svelare il design delle medaglie e le divise. Il nostro entusiasmo cresce quando pensiamo che potremo condividere il patrimonio della Repubblica di Corea, la Cultura K, con il mondo attraverso i Giochi Olimpici Giovanili, e non vediamo l’ora di celebrare questi Yog con i giovani coreani” dichiara Jin Jong-oh, copresidente del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali Gangwon, in programma dal 19 gennaio al 1° febbraio 2024. L’ambasciatrice di Gangwon 2024 e leggenda del pattinaggio artistico Yuna Kim ha svelato il design delle medaglie. L’opera è il risultato di un workshop collaborativo ospitato dallo Yogoc di Gangwon 2024, in collaborazione con 19 studenti di scuole d’arte locali della Gangwon Arts High School e della Yanggu Middle School.

Il workshop ha fornito agli studenti una stimolante piattaforma per liberare la creatività. In una sessione di brainstorming, hanno utilizzato foto di sport, paesaggi invernali e cultura coreana per comporre collage unici. Questi sono serviti come base per i loro schizzi, che sono stati poi trasformati in rappresentazioni digitali. Il progetto selezionato racchiude la natura e l’ambiente pittoresco della provincia di Gangwon. È inoltre caratterizzato da un fascio di luce, simbolo di crescita e unità, che si collega alla faccia della medaglia. Il disegno della faccia è opera del brasiliano Dante Akira Uwai, che ha vinto il concorso per il design della medaglia per il quale sono state presentate 3.000 proposte. “A Sparkling Future” è un’interpretazione geometrica del motto di Gangwon 2024 “crescere insieme, brillare per sempre”.

I copresidenti Lee Sang-hwa e Jin Jong-oh hanno presentato la divisa del personale ufficiale e dei volontari di Gangwon 2024. A loro si sono uniti il commentatore e ambasciatore di snowboard Park Jae-min, l’attrice Park Sun-young, il pattinatore di velocità Kwak Yoon-Gy, l’astro nascente del bob So Jaehwan e il sostenitore dei giovani Yoon Jo. La divisa trae ispirazione dalla fusione dei colori rosso e bianco. Il rosso simboleggia l’energia che caratterizza i Giochi Olimpici Giovanili, mentre il bianco riflette il potenziale dei giovani. La divisa ufficiale sarà composta da una giacca da sci, pantaloni da sci, uno strato intermedio, un cappello e dei guanti.

Nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sostenibilità, lo Yogoc Gangwon 2024 ha unito le forze con la Legacy Foundation di PyeongChang 2018 e le associazioni sportive per lanciare un’iniziativa di riciclo delle bottiglie in PET nelle scuole delle città ospitanti. Nell’ambito di questo programma, appositi contenitori saranno posizionati strategicamente nelle scuole e in altri luoghi importanti delle città ospitanti. Questo faciliterà la raccolta delle bottiglie in PET, incoraggiando una partecipazione diffusa all’iniziativa.

Per promuovere ulteriormente la consapevolezza ambientale, la PyeongChang 2018 Legacy Foundation organizzerà eventi di plogging che coinvolgeranno i giovani. Le bottiglie di PET raccolte saranno poi riciclate e trasformate in kit di tifo che saranno distribuiti agli spettatori degli YOG Invernali di Gangwon 2024.

Gli YOG Invernali di Gangwon 2024 si terranno dal 19 gennaio al 1° febbraio 2024 e beneficeranno dell’eredità dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 utilizzando alcune delle stesse strutture. È prevista la partecipazione di circa 1.900 atleti provenienti da circa 81 comitati olimpici nazionali. Gli ultimi YOG invernali si sono svolti nel gennaio 2020 a Losanna, in Svizzera.