Olimpiadi: Giorgia Collomb vince il gigante a Gangwon, è il 6° oro azzurro ai Giochi Giovanili

Gennaio 23, 2024

Gangwon, 23 gen. -(Adnkronos) – Ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon 2024 brilla la stella di Giorgia Collomb che, dopo l’argento in combinata di ieri, si mette al collo l’oro nello slalom gigante disputato sulle nevi di Jeongseon, in Corea del Sud, davanti all’elvetica Shaienne Zehnder e alla svedese Astrid Hedin. La 17enne valdostana regala così all’Italia Team il sesto oro di questi YOG, più di quelli vinti complessivamente nelle altre tre edizioni della rassegna a cinque cerchi dedicata ai migliori under 18 del mondo fino ad oggi disputate. Gli azzurrini, infatti, a livello di Nazione, non considerando quindi le squadre miste, conquistarono 2 ori a Innsbruck 2012, 1 oro a Lillehammer 2016 e 2 ori a Losanna 2020. Numeri che vanno defintivamente in archivio perché l’Italia Team sta riscrivendo una nuova pagina di storia.