Olimpiadi: Malagò, ‘Italia prima ai Giochi giovanili ci fa ben sperare per Milano-Cortina’

Febbraio 1, 2024

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Da poche ore si sono completate le Olimpiadi invernali giovanili in Corea e per la prima volta nella storia l’Italia ha vinto, è prima nel medagliere e questo ci riempie di orgoglio e ci lascia ben sperare per la prospettiva dei giochi invernali di Cortina 2026“. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò nel suo intervento al Quirinale all’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con la squadra vincitrice della Coppa Davis.