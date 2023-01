Olimpiadi: Malagò, ‘russi ai Giochi di Parigi? Soluzione ideale non c’è’

Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – “Zelensky ha chiesto ancora una volta a Macron di escludere gli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024? È la classica situazione in cui una soluzione ideale non c’è”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò e membro del Cio a margine della prima edizione dell’Osservatorio Valore Sport in corso all’Olimpico.

“Il Cio nella sua mission è un movimento globale sopra tutto e tutti, sempre che ci rispettino, è evidente. Siamo i più forti di tutti se riusciamo a prendere i 206 paesi al mondo, più di quelli politicamente riconosciuti. Normale che il Cio cerchi di arrivare a una soluzione, ma è un dato di fatto che l’Ucraina questo non lo accetta, e a sua volta fa pressione. Perché si possono creare situazioni in vasca o sul ring o una pedana che può possono portare ad altri problemi. Vediamo gli sviluppi, chiaro che bisognerà scegliere la soluzione migliore, o la meno peggio”, ha aggiunto Malago’.