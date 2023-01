Olimpiadi: presidente ucraino Zelensky contro gli atleti russi a Parigi 2024

Gennaio 24, 2023

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto ancora una volta contrario alla partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi del 2024 a Parigi. “Abbiamo discusso di misure diplomatiche per porre fine alla guerra. Ho sottolineato che gli atleti della Federazione Russa non dovrebbero avere posto a Parigi 2024”, ha twittato dopo una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron. A dicembre, Zelenskyj aveva chiesto al presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, di rendere permanente il bando agli atleti russi dalle competizioni internazionali.

Il vertice olimpico del 9 dicembre ha aperto le porte al ritorno degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali nonostante l’invasione russa dell’Ucraina. I partecipanti hanno votato all’unanimità per prendere in considerazione una richiesta dell’organo di governo asiatico Oca per consentire agli atleti dei due paesi di partecipare alle sue competizioni sotto una bandiera neutrale e senza suonare gli inni. La dichiarazione afferma che le condizioni per la partecipazione di russi e bielorussi includono il rispetto della Carta olimpica e le sanzioni che includono il divieto di bandiera, inno, colori o qualsiasi altra identificazione di Russia e Bielorussia agli eventi sportivi.