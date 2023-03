Oltre 30 progetti infrastrutturali nel piano di sviluppo di Terna, priorità a interventi strategici

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Nel nuovo Piano di Sviluppo, da quest’anno pubblicato con cadenza biennale, Terna ha inserito oltre 30 progetti infrastrutturali, dando elevata priorità agli interventi ritenuti strategici per l’intero sistema elettrico nazionale, mantenendo le opere inserite nel precedente Piano decennale e inserendo i nuovi progetti della rete Hypergrid.E’ quanto emerge dal piano di Sviluppo che è stato illustrato oggi dall’ad di Terna, Stefano Donnarumma.

Le linee di azione del Piano di Sviluppo 2023 prevedono l’incremento della capacità di scambio tra zone di mercato attraverso lo sviluppo di infrastrutture abilitanti e innovative; la valorizzazione di sinergie infrastrutturali con interventi strategici per il Paese già pianificati, come il Tyrrhenian Link e l’Adriatic Link, e utilizzo di infrastrutture esistenti e siti dismessi per integrare la rete, riducendo al contempo l’impatto ambientale; abilitazione delle fonti di energia rinnovabile; incremento della resilienza della rete con un approccio prospettico per misurare il rischio della rete in caso di eventi meteorologici estremi.