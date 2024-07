Omaggio: Marti (Lega), ‘grande attrice e interprete italiana’

1 Luglio 2024

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Addio a Maria Rosaria Omaggio, grande attrice e interprete italiana. Tra le sue tantissime interpretazioni, ricordiamo sicuramente “Le parole di Oriana in concerto” – da lei stesso ideato – spettacolo andato in onda su reti nazionali e in scena anche a New York e l’interpretazione, sempre di Oriana Fallaci, nel film ‘Walesa’, che ha ricevuto il premio Pasinetti alla Mostra del cinema di Venezia. Mi unisco nel dolore alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. Salutiamo con stima un simbolo del cinema e del teatro italiano”. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Spettacolo a Palazzo Madama.