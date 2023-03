Omicidio Cerciello: Elder, ‘finalmente qualcuno mi ha creduto’**

Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – ‘’Finalmente qualcuno mi ha creduto’’. Questa è stata la prima reazione, a quanto apprende l’Adnkronos, di Finnegan Lee Elder che questa mattina nel carcere di Rebibbia ha incontrato il suo difensore, l’avvocato Roberto Capra. Ieri la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di Elder per le aggravanti e per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale nel processo per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso con 11 coltellate il 26 luglio del 019 a Roma.

‘’Ha accolto con molta soddisfazione la sentenza della Cassazione – spiega il difensore – è un ragazzo con fragilità dopo questa esperienza molto dolorosa e va avanti fra alti e bassi’’.