Omicidio Ciatti: processo Appello, pg chiede ergastolo per Bissoultanov**

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – Condannare all’ergastolo Rassoul Bissoultanov. Questa la richiesta della procura generale nel processo d’appello per l’omicidio di Niccolò Ciatti, iniziato oggi a Roma. In primo grado, il 7 febbraio scorso, il ceceno è stato condannato a 23 anni di carcere per aver pestato e ucciso il 22enne di Scandicci nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. L’accusa ha chiesto ora il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e futili motivi e la sentenza è attesa per il 5 luglio.