Omicidio Primavalle: papà Michelle, ‘Mia figlia non torna a casa, ergastolo per chi l’ha uccisa’

Luglio 28, 2023

Roma, 28 lug. – (Adnkronos) – “Ergastolo, ergastolo” urla il papà di Michelle mentre la mamma al megafono cerca di riportare alla calma gli animi surriscaldati di una manifestazione che ha perso i connotati pacifici più volte annunciati. “Mia figlia a casa non ci torna – urla il padre, sfogando la sua rabbia – Quel ragazzo aveva precedenti per rapina e per aver rubato l’identità alle ragazzine. Tre volte avevano proposto gli assistenti sociali alla madre, che puntualmente li ha rifiutati. Se li avesse accettati, tutto questo non sarebbe successo. E lo Stato non ha fatto niente”. (Di Silvia Mancinelli)