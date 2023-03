Omicidio Ramelli: Foti, ‘vergognosa protesta contro Frassinetti’

Marzo 12, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Vergognosa e surreale l’annunciata protesta dei collettivi di sinistra contro il sottosegretario Paola Frassinetti, che domani sarà all’Istituto Molinari di Milano per ricordare Sergio Ramelli, nell’anniversario dell’aggressione che, dopo giorni di sofferenze, gli procurò la morte. Ucciso nel 1975, a colpi di chiave inglese, dall’odio rosso, solo per essere iscritto al Fronte della Gioventù e aver scritto un tema contro le Brigate rosse, Ramelli, di cui la Frassinetti era amica, non può perdere la vita una seconda volta a causa degli eredi politici e morali dei suoi assassini”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“La storia del suo omicidio dovrebbe insegnare a non ripetere gli stessi errori del passato, a condannare la violenza, a rispettare i morti. Ma i collettivi di sinistra, che vivono di odio, non riescono proprio a redimersi. Piena solidarietà a Paola che, come molti di noi, ha vissuto in prima persona quegli anni di scontri e di sangue e che ha pieno diritto a portare un fiore in quell’Istituto scolastico che Sergio Ramelli dovette lasciare per le continue angherie, mai perseguite, di alcuni aguzzini comunisti”, conclude.