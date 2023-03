Omicidio Ramelli: Foti, ‘vigliacchi infangano memoria, solidali con Frassinetti e preside’

Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Rinnovo la mia solidarietà e vicinanza al sottosegretario Frassinetti e al preside dell’Its Molinari di Milano per le ignobili contestazioni organizzate dai collettivi contro il ricordo del giovane Ramelli, ucciso a 19 anni a colpi di chiave inglese da un commando di estrema sinistra. Sergio, vergognosamente appellato senza alcun rispetto come un ‘picchiatore fascista’, non può essere infangato in questo modo dall’odio di certi vigliacchi”. Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Noi non dimenticheremo anni di efferata violenza di cui furono vittime giovani militanti e innocenti -aggiunge- e ci aspettiamo lo stesso da tutte le forze politiche, che non hanno ancora manifestato solidarietà. E probabilmente mai lo faranno”.