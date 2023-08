Omicidio Saman: Carfagna (Az), ‘bene estradizione padre, ora verità e giustizia’

Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il sì del governo pakistano all’estradizione del padre della povera Saman Abbas fa sperare che nel processo in corso a Reggio Emilia si possa finalmente arrivare alla piena verità e fare giustizia su una vicenda orribile. Lo dobbiamo ovviamente a Saman, perché chi l’ha uccisa e chiunque abbia avuto un ruolo nel suo assassinio va individuato e punito, e lo dobbiamo a tutte le ragazze che vogliono vivere libere nel nostro Paese”. Lo dichiara Mara Carfagna, presidente e deputata di Azione.

“La speranza – aggiunge – è che ora l’Alta Corte di Islamabad non blocchi l’estradizione, così come sarebbe importante che fosse estradata anche la madre di Saman, ancora latitante. Il processo deve servire a ribadire che da noi non c’è spazio per barbare regole tribali e che le donne vanno ascoltate, tutelate e difese. Chi pensa di poterle trattare come fossero una proprietà, impedendo loro di vivere come vogliono, segregandole in casa o imponendo loro scelte che non condividono, deve essere fermato. Le norme ci sono, penso a quella contro i matrimoni forzati che ho fortemente voluto inserire nel Codice Rosso: vanno applicate con rigore ed efficacia, sempre e comunque”. “La libertà femminile in Italia è intoccabile e non ci sono tradizioni, dettami culturali o usanze religiose che possano metterla in discussione”, conclude Carfagna.