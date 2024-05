Omicidio Senago: Impagnatiello, ‘cercai di far sparire Giulia dandole fuoco’

27 Maggio 2024

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Con un'”insensata follia, illogica, con pazzia totale cercai di far sparire, letteralmente sparire, il corpo di Giulia tentando di dar fuoco al cadavere. Ho trascinato il corpo dalla sala alla vasca da bagno, tentati di eliminare il corpo di Giulia con prodotti infiammabili, ho usato dell’alcol, Tentai nuovamente di dar fuoco al corpo di Giulia nel box”. Lo afferma nel suo interrogatorio in aula Alessandro Impagnatiello, alla sbarra per l’omicidio di Giulia Tramontano incinta di Thiago.