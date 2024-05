Omicidio Senago: Impagnatiello, ‘volevo sparire da tutti, vittima anche l’altra donna’

27 Maggio 2024

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Io volevo vederla, io insistevo, dicevo ‘non ti ostacolerò mai più, non ti darò più dolori, né dirò bugie'” ma la voglia di incontrare l’altra donna non era per iniziare una nuova relazione. “Io volevo sparire da lei, volevo letteralmente sparire anche da lei, io volevo sparire da tutti. Era vittima anche lei di questa tragedia, avrei voluto dirle ‘ti ho mentito e non mi vedrai mai più'”. E’ uno dei passaggi dell’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello alla sbarra per l’omciidio della compagna Giulia Tramontano.