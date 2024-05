Omicidio Senago: interrogatorio Impagnatiello riprende in udienza 10 giugno

27 Maggio 2024

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Riprenderà nell’udienza del 10 giugno l’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello a processo a Milano per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. Nonostante l’esame dell’imputato sia iniziato alle 11 e sia durato oltre cinque ore, la difesa non è riuscita a porre tutte le domande. Nella parte finale del suo interrogatorio, l’ex barman sottolinea ancora l’importanza della sua “immagine” e spiega: “Ho sempre dato molta importanza a cosa gli altri pensassero di me, forse già da bambino, alle elementari, essere visto non perfetto causava in me malessere” conclude.