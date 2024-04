Omicidio Senago: l’ultimo audio di Giulia, ‘sono scioccata dalle bugie di Impagnatiello’

11 Aprile 2024

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Per un minuto circa la voce di Giulia Tramontano è protagonista del processo in corso a Milano che vede alla sbarra il compagno Alessandro Impagnatiello accusato di omicidio pluriaggravato. In un audio mandato a Sara, un’amica e collega, spiega l’incontro con l’altra donna dell’imputato e, a poche ore dall’omicidio del 27 maggio scorso, Giulia si dice “scioccata” per le bugie, “sono scioccata veramente, sono scioccata dalla vita che conduceva, dalle cose che ha fatto e mi ha detto” il compagno. All’ascolto dell’audio la madre Loredana non ha trattenuto le lacrime.